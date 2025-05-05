Спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев пообещал "разбить е@ало" журналисту "Свободного Радио", который опубликовал материал об имуществе его отца из Покровского ТЦК, и обозвал его "русачьей рожей".

Военный Сергей Иевлев задекларировал в собственности жены Toyota Land Cruiser 2011 выпуска за 773 тысячи гривен, хотя официальных доходов у жены нет. На просьбу прокомментировать в ТЦК ответа не дали.

А позже журналист Евгений Вакуленко опубликовал переписку с сыном фигуранта материала, спикером Киевской городской военной администрации Евгением Иевлевым. Тот обвиняет журналиста в непрофессионализме, говорит, что он не изучил в полной мере декларацию, а напоследок угрожает насилием.

"Увижу где-то вживую - разобью е@ало с полной казацкой ответственностью. Просто где увижу - там и буду молотить дешёвую русачью рожу. А мы ещё увидимся, я тебе гарантирую", - пишет чиновник.

Ранее украинские издания писали, что жена премьер-министра Дениса Шмыгаля пользуется премиальным автомобилем, который не указан в декларации главы правительства.

Также сообщалось, как сотрудники НАБУ массово декларируют миллионы долларов в криптовалюте, легализуя незаконные доходы.