Народному депутату Николаю Тищенко суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной. Таким же образом ослабили меру пресечения и проходящему с Тищенко по одному делу экс-полицейскому Богдану Писаренко.

Об этом сообщает "Суспильне".

Под ночным домашним арестом оба будут находиться до 12 июля.

Дело нардепа и бывшего правоохранителя касается нападения в июне 2024 года в Днепре на служившего в подразделении Kraken Дмитрия Павлова, которого нападавшие насильно лишили свободы.

Тищенко как подозреваемого посадили под домашний арест.

Также украинские издания сообщали, что Тищенко практически год ходил с проверками от несуществующей временной следственной комиссии.

В октябре 2022 года Тищенко инициировал создание ВСК "Нацресурс", которая официально должна была расследовать возможные факты неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции. В начале мая 2023 года парламент не утвердил промежуточный отчёт ВСК, поэтому её закрыли.

Несмотря на это, Тищенко продолжал ездить с проверками в различные учреждения, прикрываясь ВСК. Среди них были "ботофермы", "колл-центры" и объекты инфраструктуры. О своих проверках Тищенко сам сообщал в соцсетях.

Мы разбирались в отдельном материале, о чем говорит скандал с нардепом Тищенко.