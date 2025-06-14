В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ отрицают информацию об избиении военнослужащих, краже гуманитарной помощи или отказе в лечении.

По словам заместителя командира Валентина Заболотного, давшего комментарий украинским изданиям, после публикации материалов была проведена проверка ВСП и открыто производство ГБР.

Он отмечает, что в результате разбирательства ни один из указанных фактов не подтвердился.

Заявляется, что озвучивший обвинение солдат самовольно оставил часть, отказался давать объяснения и имеет отрицательную характеристику по службе.

В подразделении также подметили, что мужчина провел в части всего два месяца и раньше был неоднократно судим.

Напомним, военный из Кировоградской области заявил о жестоком обращении в 57-й ОМПБр под Волчанском, где он служил с мая 2024 года. В частности, он утверждал, что командиры поручали избивать подчинённых определённым "назначенным" бойцам, и предоставил видео и фотографии, где, как он утверждает, зафиксированы факты насилия.

В мае в сети появился видеоролик с издевательствами сослуживцев над военным в одном из подразделений ВСУ.