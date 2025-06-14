Ушедший в самовольное оставление части(СОЧ) Руслан из Кировоградской области заявил о жестоком обращении в 57-й отдельной мотопехотной бригаде под Волчанском, где он служил с мая 2024 года.

Об этом сообщает "Суспильне".

По его словам, с самого начала военной службы он столкнулся с нарушением прав - ему не выплатили обещанные деньги за подписание контракта, отказывали в медицинской помощи, а в дальнейшем начались избиения и запугивания со стороны командования и их приближённых.

"Они начали применять физическую силу: били военнослужащих, катали в багажниках", - рассказал Руслан.

Он утверждает, что командиры поручали избивать подчинённых определённым "назначенным" бойцам. Руслан предоставил видео и фотографии, где, как он утверждает, зафиксированы факты насилия.

По его словам, после одной из публикаций ему открыто пригрозили: "Один подошёл и сказал: "Я тебя зарежу"".

Он также описал, как его лишили возможности лечиться. После полученной травмы и операции на ноге он за свой счёт проходил лечение, а позже у него выявили кисту в области головы. Руслан утверждает, что медики подтвердили необходимость операции, но всё зависело от разрешения командира.

"ЛОР-хирург сказал: нужно удалять, отсюда головные боли. Но всё решает командир. Посмеялся и добавил: "Ты же понимаешь, командир не даст добро"", - вспоминает он.

По возвращении в часть в январе 2025 года Руслан, по его заявлению, снова увидел побитых сослуживцев.

"Я увидел, как дальше бьют ребят, у нас есть видео. Один из военных избивал солдат, и ему в отместку сожгли машину. Телефоны у бойцов начали отбирать, чтобы никто не мог передать материалы мне. Мне начали поступать угрозы - хотели наказать за самовольное оставление части", - рассказал он.

Руслан утверждает, что в ответ на его жалобы контрразведка пыталась оказать давление, чтобы он молчал: "Работник контрразведки намекал, чтобы я ни с кем не разговаривал, и если мне будут звонить, чтобы я не давал показаний".

Его бабушке, по его словам, также звонили из военной полиции, требуя связаться с ним и передать видеоматериалы.

Несмотря на всё, Руслан подчёркивает, что хочет продолжить службу, но не в нынешней части.

"Мне здоровье важнее. А то, что сейчас там происходит - это страшно. Я хочу служить, но в части, где к людям относятся по-человечески", - отметил он.

Командование 57-й бригады отвергает обвинения и утверждает, что Руслан дискредитирует ВСУ, а представленные видеозаписи - якобы розыгрыши. Однако по фактам, изложенным в его жалобах, следователи ГБР открыли уголовное производство по статье о превышении полномочий.

Напомним, в мае в сети появился видеоролик с издевательствами сослуживцев над военным в одном из подразделений ВСУ.