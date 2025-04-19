В Киеве полиция задержала всех четырех парней, которые накануне подрались с военным на станции метро Гидропарк.

Об этом сообщает пресс-служба столичной Национальной полиции.

По предварительной информации, 19 апреля группа парней "спровоцировала конфликт с военнослужащим - повалили на землю, избили руками и ногами".

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали двоих парней. Ими оказались 17-летние киевляне.

Сегодня произошло задержание еще двоих – 15 и 17 лет.

При этом отмечается, что в отношении участвующих возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. В настоящее время подросткам готовится сообщение о подозрении.

Напомним, вчера в столице Украины произошла массовая драка несовершеннолетних с участием военного, в ходе которой лежащего на земле военнослужащего избивали ногами несколько человек.

Через несколько часов на правительственном сайте Полиции Украины появилось сообщение о задержании двух подростков.

Ранее мы писали о том, что во Львове гражданские избили военкома, который хотел доставить их в ТЦК.