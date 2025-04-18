В столице Украины произошла массовая драка несовершеннолетних с участием военного.

Видео потасовки, произошедшей в Киевском гидропарке, опубликовали местные телеграм-каналы.

На коротких кадрах видно, как человек в камуфляжной форме на асфальте посреди киосков и развлекательных аттракционов борется с мужчиной в чёрной гражданской одежде, в то время как несколько юношей окружили его, нанося удары ногами.

При этом молодой человек в спортивном костюме пытается защитить военного: он отталкивает одного из наносящих ему удары и опрокидывает на землю юношу в шортах и белой футболке, который бежал чтобы, вероятно, присоединиться к избиению.

Вслед за этим на видео появляется несколько секунд драки, что происходит под крышей одного из заведений. Возможно, это было начало конфликта. Там присутствует юноша в белой майке и видно ноги человека, лежащего на полу.

Через несколько часов на правительственном сайте Полиции Украины появилось сообщение о задержании двух подростков, дравшихся с военным в киевском Гидропарке. Ими оказались 17-летние киевляне. Правоохранители принимают меры по установлению остальных участников драки.

По информации полиции, группа юношей подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. В дальнейшем молодые люди повалили потерпевшего на землю и стали бить ногами и руками.

Ранее стало известно, что во Львове гражданские избили военкома, который хотел доставить их в ТЦК .

Также мы публиковали видео как в Ивано-Франковске группа гражданских жестоко избила военного.