Сегодня в больнице Черновцов скончалась 27-летняя жительница поселка Глыбокая Виктория Тоненчук, которую 6 апреля до полусмерти избил ее парень. Он младше ее почти на 10 лет.

Об этом сообщают местные СМИ.

В субботу избитую женщину привезли в больницу родственники. У нее были гематомы, отбита печень, раздроблены кости черепа и челюсти. Она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. А сегодня днем умерла.

По данным СМИ, это уже второй случай насилия по отношению к ней со стороны молодого человека, 18-летнего студента первого курса. Также пресса писала, что он сбежал за границу, но полиция опровергла эту информацию.

В полиции уточнили, что подозрение парню пока не вручили, поскольку следствие ожидает заключения судебно-медицинской экспертизы, которая укажет окончательную причину смерти Виктории. Он проходит по делу как свидетель.

Инцидент будет рассматриваться по статье за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Такие преступления наказывают лишением свободы от 6 лет.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина избил женщину, которая слушала музыку на русском языке.

Также мы сообщали, что на полигоне под Черниговом командир забил до смерти мобилизованного и приказал солдатам закопать его тело.