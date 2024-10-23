В Одессе девочку в возрасте 2,5 месяцев избил отец до состояния комы за то, что она плакала. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, 27-летний отец раздражался и избивал дочь каждый раз, когда та плакала, таким образом "успокаивая" ее. По словам 24-летней матери младенца, она боялась мешать гражданскому мужу.

Самочувствие девочки становилось все хуже, и вчера после очередного рукоприкладства мать вызывала скорую. Ребенка увезли из дома в реанимационное отделение Одесской областной детской клинической больницы. По данным пабликов, избитая сейчас в коме.

Отца задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Раньше пара в поле зрения полиции и службы по делам детей не попадала. Кроме дочери, у нее есть двухлетний сын, которого отец тоже избивал. Пока мальчика обследуют врачи, у него выявили закрытый перелом бедра.

Напомним, недавно мы писали о том, что во Львовской области воспитательница реабилитационного центра избила девочку железным прутом.

Также мы рассказывали, как в США арестовали украинскую беженку за жестокое избиение трехлетнего сына после его просьбы погулять.