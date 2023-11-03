В США арестовали украинскую беженку, 29-летнюю Юлию Сторожук за избиение трехлетнего сына. Видео инцидента, который произошел в Южной Флориде, попало на камеру видеонаблюдения и было замечено соседями.

Об этом сообщает CBS News.

Об избиении малыша стало известно 1 ноября, и полиция сразу же взяла Сторожук под стражу. Ее обвинили в жестоком обращении с сыном.

"У нас есть одно видео, где она толкает ребенка на землю и жестоко бьет его ногами. По ее словам, она сделала это потому, что ребенок не слушался и хотел пойти на игровую площадку, а она сказала ему "нет", - рассказала пресс-секретарь полиции Санни-Айлз-Бич сержант Мелисса Порро.

Она добавила, что сообщившие об избиении ребенка соседи, возможно, спасли ему жизнь. Ведь на видео четко заметно, что женщина дважды ударила ребенка ногой, толкнула в грудь, бросила его на землю и не давала ему подняться. Американские СМИ даже отказались показывать эти кадры в новостях, потому что они чересчур жестокие.

Оформлявший протокол офицер заявил, что у мальчика были красный синяк на щеке и лбу, а также синяки на руке и колене.

Сторожук объяснила правоохранителям, что толкнула сына, потому что он настаивал на прогулке, был "трудным" и "не слушался". Она заверила, что это был "единственный случай", когда она дала волю гневу, а раньше никогда не оскорбляла своего ребенка. Судья запретил ей общаться с сыном.

2 ноября вечером Сторожук вышла из СИЗО, заплатив залог в 5 тысяч долларов. Журналистам она заявила, что любит сына и хочет его вернуть.

Юлия с ребенком приехали в Южную Флориду год назад, убегая от войны в Украине. Раньше женщина работала стюардессой.

Ранее мы рассказывали, как в Германии ливанец жестоко избил беженку из Украины. В результате ее оперировали 3,5 часа.

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