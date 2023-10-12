В Сумской области сотрудники полиции избили мужчину и сломали ему руку.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось 8 октября. Потерпевший Петр Шевченко вызвал сотрудников полиции, так как его жена и ее братья не пускали его домой. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, полицейские силой доставили Шевченко в больницу, где потребовали от него пройти тест на состояние алкогольного опьянения и составили на него протокол за ложный вызов.

После отказа Шевченко подписывать протокол об административном правонарушении один из сотрудников полиции начал ломать ему кисть левой руки и наносить удары по лицу", - рассказал источник.

Он также добавил, что после избиения полицейские отвезли мужчину домой.

"По данному факту открыто уголовное дело, которое будет передано в ГБР. Сотрудникам полиции, которые избили мужчину, грозит до пяти лет лишения свободы",- говорит источник.

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