В сети появилось видео избиения девочки воспитательницей в учебно-реабилитационном центре Львовской области.

Соответствующий ролик опубликовали телеграм-каналы.

На видео можно заметить, что женщина бьет ребенка железным прутом и руками, называя девочку "скотинякой". Происходит это на глазах других детей.

Напомним, на прошлой неделе омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что насилие, в том числе сексуальное, в отношении детей совершал и директор этого заведения. В учебно-реабилитационном центре находятся сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и дети с особыми образовательными потребностями.

Ранее мы рассказывали, что в Киевской области мать-воспитательница дома семейного типа жестоко наказывала детей. Сообщалось, что женщина применяла ремень, кабель питания электроприборов, металлическую ножку стола и другие подручные предметы.

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