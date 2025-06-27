Внутренняя конкуренция в т.н. "азовском" движении - националистическом объединении, сформировавшемся вокруг батальона, потом полка Национальной гвардии "Азов" - в последнюю неделю резко обострилась.

Как сообщала "Страна", майор 12-й бригады "Азов" Нацгвардии Андрей Кориневич обвинил в своем избиения бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые, по его словам, тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса (АК) Андреем Билецким.

Обе бригады - это подразделения, ядром которых являются бойцы полка "Азова", который основал Билецкий.

Однако, со времен осады Мариуполя, пути Билецкого и его прежних подчиненных разошлись. Ставшие в глазах общественности "героями обороны Мариуполя" командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") и его побратимы вышли из под опеки Билецкого. Последний, на основе оставшихся верных ему "азовцев", основал свое подразделение - 3-ю штурмовую бригаду, которую начал раскручивать как "самое эффективное подразделение ВСУ", активно занимаясь и собственной пиар-кампанией.

Впрочем, Прокопенко с соратниками, вернувшись из "изгнания" в Турции летом 2023 года, воссоздали "Азов" как бригаду в составе Нацгвардии и также развернули мощную кампанию в качестве "самого эффективного подразделения".

О том, что отношения на этой почве между двумя крыльями "азовского" движения стали очень напряженными, в военной и националистической среде говорили уже давно. Писала об этом и "Страна".

Но сейчас, после скандала с избиением Кориневича, тема раскола вышла наружу.

Избитый публично обвинил Билецкого в уголовных замашках и политических амбициях, призвав бойцов "тройки" задуматься о происходящем в бригаде.

Замкомандира 12-й бригады "Азов" Святослав Паламарь (позывной "Калина") осудил распространение в украинской армии "воровских понятий", которыми оправдываются "нападения на побратимов". Хотя в тексте ничего не говорится о конкретном случае с офицером 12-й бригады, очевидно, что речь идет именно о нем. Заявление с осуждением нападения на майора Кориневича сделала и Нацгвардия Украины.

Представители 3-й штурмовой в ответ выдвинули встречные обвинения в адрес "Азова".

Отметим, что противостояние обострилось на фоне возрастающей информационной активности Билецкого, которую связывают с его большими политическими амбициями.

К чему может привести этот конфликт, разбиралась "Страна".

"Понятия" в национализме

Мы уже рассказывали о нападении на майора бригады НГУ "Азов" Андрее Кориневиче (позывной "Корень"). По его словам, он с 2014 года служил в еще старом "Азове", участвовал в обороне Мариуполе в 2022-м и попал в плен. 13 июня в Ивано-Франковске его избили два человека, оказавшиеся бойцами 3-й ОШБр.

Нападение произошло, когда он возвращался домой с женой. Били телескопическими дубинками и ничего не забрали.

Кориневич назвал имена нападавших, которые, по его словам, установила полиция. Это Семен Клок с позывным "Малыш", который, по словам Кориневича, привлекался за кражу, а также был фигурантом дела о хулиганстве и нанесении телесных повреждений, а еще его ловили на езде в пьяном виде. В 2024 году Клок тяжело ранил из табельного оружия офицера Нацгвардии на почве бытового конфликта, но дело замяли.

Второго нападавшего зовут Василий Бондаренко с позывным "Вися", с которым Кориневич ранее служил в полку "Азов". По словам пострадавшего, Бондаренко был судим за вооруженное нападение на инкассаторов, а также находился в международном розыске по подозрению в умышленном убийстве. В "тройку" Бондаренко попал, благодаря Андрею Билецкому, который взял его на поруки.

В машине этих двух ждал третий - Максим Белогуб, который также служит в 3-й ОШБр. Четвертым фигурантом Кориневич называет Сергея Цыганчука с позывным "Сова", который также когда-то воевал в "Азове". По словам Кориневича, за месяц до нападения Цыганчук позвал его на встречу, во время которой критиковал 3-ю ОШБр и ее командование. Эти четверо какое-то время жили в одной квартире, однако за сутки до нападения Цыганчук выехал за границу.

Как утверждает Кориневич, за избиением стоит командир 3-й штурмовой Билецкий, утверждая, что сейчас нападавшие скрываются в бригаде.

"Я хорошо знаю Андрея Билецкого. И понимаю, что без его согласия или даже прямого указания такие вещи не происходят", - заявил майор в своем видеобращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он утверждает, что у Билецкого есть политические амбиции, и он "зарабатывает", прикрываясь подчиненными.

Реклама 3-й ОШБр с лицом Билецкого много на улицах украинских городов. Фото: Николая Тимченко

"Уже всем ясно, что после войны он (Билецкий - Ред.) собирается идти в политику. Вся Украина заклеена его портретами так, будто предвыборная кампания уже началась. Парни из "тройки", дайте сами себе ответ на вопрос: неужели за Украину во главе с "бандосами", которые не брезгуют организовывать нападения на своих, мы все сейчас воюем?", - спросил в конце поста Кориневич.

В его подразделении также осудили нападение. В правоохранительных органах факт избиения подтвердили. Как сообщает Спецпрокуратура Западного региона, о подозрении по факту хулиганства объявлено двум мужчинам. "Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании для них (подозреваемых - Ред.) мер пресечения. Одновременно устанавливается возможная причастность других лиц к преступлению, а также мотивы его совершения", - говорится в официальном сообщении.

Осудила нападение на Кореневича и Нацгвардия Украины.

Замкомандира 12-й бригады "Азов" Святослав Паламарь перепостил сообщение Кориневича на своей странице в Facebook, прокомментировав его словами "подлость и преступление". "Все причастные к избиению, а, возможно, попытке убийства военнослужащего должны понести ответственность. Те, кто бил, и те, кто давал такую команду", - заявил Паламарь.

А затем он написал текст "Об украинском национализме и "Азове".

В нем он раскритиковал военнослужащих, которые "сознательно заменили заповеди украинского националиста "блатной романтикой", а честь, достоинство и "побратимство" обменяли на призрачный авторитет, следование "криминальным понятиям" и "мнимую принадлежность к бандитским группировкам". Они "не друзья Украине", и с ними "не по пути".

"Те, кто оправдывают "воровскими понятиями" нападения на побратимов, точно не украинские националисты. Украинский националист никогда не жил, не живет и будет жить по "понятиям" бандитизма". А тем более не имеет, не имел и будет иметь права укоренять криминал и "понятия" в среде украинских военных", - настаивает Паламарь.

Это заявление многие расценили как реакцию на случай с Кориневичем.

В 3-ей ОШБр официально не прокомментировали эту историю.

Однако один из командиров бригады Дмитрий Кухарчук в своем Telegram-канале высказал по этому поводу "собственное мнение".

"В "Азове" подобные вещи всегда решались внутри. Без вынесения сора из избы. А учитывая политический характер последнего заявления (обращения Кориневича - Ред.), имею все основания считать, что ситуация не соответствует действительности. Все выглядит как провокация вражеских спецслужб. Вопрос только в том - играют в темную или делают сознательно? Хотя меня это уже не удивляет. После:

заявлений командования 12-й бригады в мировых СМИ против нашего подразделения,

срыва обменов из-за самовольного покидания Турции, вопреки договоренностям,

квартир за 600 тыс евро в "Новопечерских Липках" — на фоне сотен бездомных побратимов,

издевательств над ранеными, которые не могли подняться из окопов под Бахмутом, когда нас называли "третьей грязевой",

откровенного плевка в сторону Патронатной службы (под названием "Ангелы", которая занимается лечением и реабилитацией раненых, похоронами погибших бойцов и т.д - Ред.) я уже ничему не удивляюсь.

Командование подразделения, которое удерживает меньше 10 км фронта, хайпует на обливании грязью бригады, которая держит 60 километров. Они обвиняют топовых разведчиков, которые воюют с 2014 года, в участии в "спецоперации" против ноунейма, который просто чей-то водитель без какого-либо боевого опыта", - пишет Кухарчук, в Telegram-канале которого много перепостов критических постов других пользователей по поводу Кориневича.

Однако комментариев самого Билецкого и руководства 3-й штурмовой пока нет.

Истоки раскола

Как сказал "Стране" источник в националистической среде, в "азовском" движении всегда были разные течения, но нынешний раскол по линии Прокопенко-Билецкий возник с момента обороны Мариуполя.

"В разное время от "Азова" отделялись разные группы. Например, еще до войны пошел по своему пути Сергей Коротких ("Боцман"). В начале полномасштабной войны создали свое подразделение "Кракен" в составе ГУР харьковские "азовцы". Но полк Нацгвардии "Азов" в общем и целом оставался под влиянием Билецкого. Ситуация изменилась, когда "азовцы" оказались в окружении в Мариуполе, а Прокопенко возглавил оборону города. И стал тогда символом украинского сопротивления. Все внимание было к нему приковано. А к Билецкому возникли вопросы в "азовской" среде - почему он не в Мариуполе со своими соратниками. Поэтому авторитет Прокопенко резко вырос, а Билецкого снизился. После того, как гарнизон Мариуполя во главе с Прокопенко попал в плен, а затем сам "Редис" и другие командиры подразделения были отправлен в Турцию, Билецкий понял, что появилась возможность восстановить свое реноме. Он создал из верных ему "азовцев" 3-ю штурмовую бригаду и начал ее активно раскручивать на фоне наступления, которое она вела под Бахмутом с мая 2023 года. Авторитет его снова возрос. Но тут вернулись из Турции "Редис" с соратниками и воссоздали "Азов" как бригаду в составе НГУ, а сейчас он возглавил одноименный корпус. Они также себя позиционируют как самое эффективное подразделение в силах обороны и отношения с Билецким у них стали стабильно напряженными. Но сейчас противостояние вышло в открытую фазу. В "Азове" накопилось раздражение пиаром Билецкого. У Билецкого также едва могли терпеть конкурентов. В итоге и началось открытое столкновение", - говорит источник.

Отметим, что обвинения в адрес 3-й штурмовой выдвигаются не только "азовцами". Переодически возникают скандалы с участием бойцов подразделения в рейдерских захватах и прочих разборках. Кроме того, подразделению вменяют в вину излишний пиар, за счет которого оно хочет добиться "привилегированного" положения среди прочих частей украинского войска.

Так, летом 2024 года журналистка Анна Калюжная заявила об угрозах со стороны комбата 3-й штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука и его подчиненных.

"Мне угрожают убийством, а моих родителей угрожают изнасиловать на моих глазах", - написала Калюжная в Facebook, заявив, что такие сообщения ей присылают, вероятно, сослуживцы Кухарчука.

Конфликт начался после того, как Калюжная в соцсетях раскритиковала "политиков и их медийных друзей" из 3-й штурмовой бригады, которые 18 июня заявляли об угрозе масштабного наступления РФ в сторону Боровой. И говорили, что у бригады отсутствуют резервы на этом направлении.

Журналистка увидела в этом попытку перетянуть внимание командования конкретно на этот участок, хотя ситуация, по ее словам, одинаково сложная на всем фронте. Она также написала, что "вырисовывается аналогия с Авдеевкой", где 3-ю штурмовую бросали на ликвидацию российского прорыва, но успехом это не увенчалось.

"Когда несколько бригад ВСУ месяцами (!) держали там оборону, крайне истощились, туда завели бригаду, которой командует политик (Андрей Билецкий - Ред.) и сразу оказалось, что там враг бросил все свои армии против одной бригады. И блогеры через ФБ побудили оттуда всех выводить", - написала Калюжная, обвинив 3-ю штурмовую в самопиаре.

В ответ Кухарчук опубликовал список "непорядочных журналистов", куда вошли Калюжная и еще несколько имен.

"Просто помните имена тех, кто нивелирует кровь моих погибших собратьев в Авдеевке. Это имена тех, кто обесценил подвиг Третьей Штурмовой и моего батальона, обеспечивавшего уход украинских войск. Вы – не журналисты. Вы – позор украинской нации", - заявил комбат.

Затем появился пост журналистки об угрозах. Она заявила, что с номера Кухарчука ей пришла смс с текстом: "Ты еще не сдохла?".

А с других номеров поступили ночные звонки, оскорбления и угрозы изнасиловать ее родителей палкой.

По данным Калюжной, эту угрозу написал некто Назар, который является рядовым 3-й штурмовой бригады. Другие оскорбительные сообщения писал подчиненный Кухарчука Александр. Журналистка заявляет, что данные уже переданы в полицию.

Комментируя эти оскорбления в личной переписке с Калюжной Кухарчук, по ее данным, объяснил их тем, что она "обесценила подвиг".

Сам комбат позже подтвердил подлинность своей переписки с журналисткой, но отверг, что чем-либо ей угрожал. А ее заявления назвал "заказухой против бригады".

По пути ОУН

В националистической среде конфликт между "Азовом" и Билецкпм уже сравнивают с конфликтом внутри ОУН между Бандерой и Мельником.

"Пришло время называть вещи своими именами, а не удобными эвфемизмами. Разговоры о едином "азовском" движении давно не имеют ничего общего с реальностью. Как бы не было больно. Как бы не было стыдно перед теми, кто достойно завершил свой земной путь. Движение, как явление, предполагает наличие определенных признаков. Одна из ключевых - верность лидеру. Обе ветви ОУН после раскола организации декларировали верность Коновальцу. И в этом основное отличие между тем, что произошло 85 лет тому назад, и тем, что происходит сейчас. Сейчас "революционная молодежь" отрицает авторитет и пытается обесценить все, что сделал и делает Коновалец ХХІ ст (имеется в виду командир 3-го армейского корпуса и основатель "Азова" Андрей Билецкий - Ред.)", - написал на своей странице в Facebook хорунжий 3-го АК Сергей Бевз ("Сполох").

Политолог Кость Бондаренко также проводит параллели с ситуацией в ОУН.

"Действительно можно сказать, что история повторяется. "Азов" переживает то, что в 1940-м пережила ОУН. Преемником Коновальца считался Мельник, но внутри организации нашлись те, кто видел более достойным лидерства Бандеру. ОУН раскололась на две фракции, чьи представители вскоре начали убивать друг друга. "Азов" ассоциируется в первую очередь с Билецким, но есть те из "азовцев", кто сидел в осажденной "Азовстали", побывал в плену, и считает, что заслуживает на большее. А вокруг, тем более, разные люди с большими деньгами вьются, предлагают помощь. Это тоже повод разделиться", - комментирует эксперт "Стране".

Тут нужно напомнить о бытующем в политических кругах мнении, что Билецкого и 3-ю штурмовую, также как и Прокопенко с "Азовом", финансирует бизнесмен Ринат Ахметов, как многие считают, по заданию Офиса президента. Согласно данной версии, когда наступит время парламентских выборов, Билецкий возглавит собственный политический проект, главной целью которого будет отобрать голоса у потенциального политпроекта Залужного и в случае прохождения в новый состав Верховной Рады сформировать новое большинство вместе с партией Зеленского.

Возможно, Прокопенко тоже пойдет в политику, став партийным лидером или же заметным участником некоего избирательного списка.



Денис Прокопенко (слева) пользуется благосклонностью ОП. Фото: president.gov.ua

"Могут быть новые конфликты"

Если события будут развиваться именно так или приблизительно так, то это еще больше усилит противоречия в "азовском" движении или даже выявит новые линии раскола, считает политолог Бондаренко.

"При общих идеологических моментах будет нарастать невосприятие друг друга, что чревато новыми конфликтами вплоть до кровавых", - прогнозирует эксперт.

При этом источник в националистической среде отмечает, что в плане финансирования ситуация с Билецким и "Азовом" отличаются.

"Считается, что и "Азов", и Билецкого поддерживает Ринат Ахметов. Но ситуация не такая однозначная. Если для "Азова" главный меценат это действительно Ахметов, то Билецкого финансируют многие. В том числе и Ахметов. Но не только. Сам Билецкий хочет и далее развивать свою политическую карьеру, используя влиятельных людей в качестве ресурса для реализации своих целей. Раньше считалось, что он был под Аваковым. Теперь распространено мнение, что ему позволяет вести свою пиар-кампанию Офис президента, рассчитывая сделать его конкурирующим Залужному проектом на выборах парламента. Но не факт, что Билецкий видит себя лишь чьим-то проектом или инструментом. Тем более, что выборы непонятно когда будут. А власть, как известно, во время войны часто меняется совсем не на выборах. Поэтому его основная задача сейчас - добиться дальнейшего карьерного продвижения, чтоб получить более весомые рычаги влияния на армию. Первый шаг он сделал - стал командиром корпуса. Теперь готовит новые шаги, чтоб взлететь еще выше. Вероятно, чтоб сбить его в этом полете "Азов" и начал кампанию. Но учитывая, что с обеих сторон люди горячие, боюсь как бы не дошло дело до более серьезных разборок, чем просто избиение отдельных офицеров. Ставки в игре для них очень высоки", - говорит источник.

Один из бывших украинских высокопоставленных военных в разговоре со "Страной" обращает внимание и на другой аспект ситуации.

"В украинской армии нет одного военачальника, который бы являлся авторитетом в масштабах всего войска. Ранее отчасти таковым был Залужный, хотя и к нему отношение не у всех однозначное было. Но сейчас Залужного отправили в Британию. Большинство близких к нему командиров уволили. Среди оставшихся командиров бригад и корпусов каждый считает себя самым лучшим и эффективным, ревниво воспринимая, когда-то кто-то пытается показать в СМИ, какой он особо крутой. И ставшим публичным конфликт между Билецким и "Азовом", и конфликт между Драпатым и Сырским, это лишний раз доказывает. Не удивлюсь, если такое положение сознательно поддерживает Банковая, чтоб создавать взаимную конкуренцию среди военных коандиров и обезопасить себя от резких движений с их стороны", - говорит источник.