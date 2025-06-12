В 3-м армейском корпусе километр фронта держит один солдат, у соседних бригад - два-три.

Об этом во время конференции DOU Day сообщил командир корпуса Андрей Билецкий.

По словам Билецкого, одна бригада его корпуса удерживает участок фронта в 60 километров, хотя положенный по уставу максимум составляет 15 километров.

При этом он считает, что имеющихся сил достаточно для удержания линии фронта.

"То количество людей, которое сейчас есть (мобилизованных в ряды ВСУ - Ред.), должно было бы хватать с головой для того, чтобы спокойно удерживать линию. Вопрос опять-таки в эффективности. Я противник концепции "все должны воевать". Это просто неэффективно", - сказал Билецкий.

Он отметил, что сейчас неэффективно распределяют людей в армии: "Отсутствие профессионального распределения приводит к неэффективности во всех подразделениях обеспечения – и тылового, и боевого. К неэффективности в технической разведке, беспилотных системах, связи... При этом есть люди с образованием, опытом, но они не туда попадают. Это один из страхов людей. Если бы отправляли по специальности, поверьте, пехотинцу было бы в десять раз легче".

В мае командующий батальоном 47-й бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил, что в ВСУ бездумно расходуют людей.

А сегодня СМИ написали о том, что в Курской области атаки в районе села Теткино оказались безуспешными из-за нехватки сил.