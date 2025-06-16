У бывшего главы Сухопутных войск Михаила Драпатого был конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, потому что первый претендовал на должность второго.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

"Вскоре после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде: "Подождите, еще буду главкомом". Это донесли до Сырского. И как он мог к нему относиться после этого? У них были разные взгляды на ведение боевых действий: когда нужно держать позиции или контратаковать, а когда – отходить. Рапорт Драпатого об отставке – это открытый переход в оппозицию к главнокомандующему и выглядит как попытка снять с себя негатив за эти трагедии и истории с ТЦК. Возможно, он рассчитывал, что президент отклонит его рапорт, дав ему условный вотум доверия", – рассказал журналистам источник.

При этом в публикации издания отмечается, что главком не разрешал Драпатому увольнять людей и назначать своих.

Напомним, что Драпатый объявил о своей отставке после прилета по военным на полигоне. Попутно он раскритиковал существующие порядки в армии. После этой истории Драпатого назначили командующим Объединенными силами.

За этим последовали и другие перестановки в руководстве ВСУ, подробнее о которых мы писали в отдельном материале.