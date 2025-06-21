Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №416 о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте сообщения.

Таким образом, с 21 июня 2025 года он официально вступил в должность.

35-летний Кравченко является уроженцем Северодонецка Луганской области. С 2024 года он занимал должность руководителя Государственной налоговой службы. До этого около года был главой Киевской областной военной администрации. До полномасштабной войны возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру.

17 июня Верховная Рада проголосовала за назначение Руслана Кравченко новым генеральным прокурором Украины. За его кандидатуру проголосовали 273 депутата.

Подробнее о том, кто такой Кравченко мы писали в отдельном материале.

Напомним, в конце октября 2024 года с должности генпрокурора уволили Андрей Костина. Ранее он самостоятельно подал заявление об уходе из-за скандала с оформлением инвалидности прокурорами.