Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего генерального прокурора Андрея Костина послом в Нидерландах.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Нидерланды", - говорится в документе.

Также Зеленский назначил:

Алексея Гавриша послом в Норвегии;

Александра Нечитайло послом в Китае. Это карьерный дипломат, который сменил на должности посла в КНР бывшего министра стратегической отраслей Павла Рябикина. Нечитайло ранее возглавлял департамент по Азиатско-Тихоокеанскому региону в МИД Украины, был послом в Малайзии и на Филиппинах. Знает китайский язык;

Юрия Клименко послом в Аргентине и по совместительству послом в Парагвае;

Виктора Майка послом в Казахстане;

Михаила Выдойника послом в Финляндии;

бывшего посла в Германии Андрея Мельника постоянным представителем Украины в ООН.

Напомним, 22 октября Костин подал заявление об уходе из-за скандала с оформлением инвалидности прокурорами. Незадолго до этого Зеленский, комментируя массовое оформление прокурорами инвалидности, заявил о политической ответственности генпрокурора. Костин тогда заявил, что считает "абсолютно правильной позицию президента", что должна быть "персональная ответственность", в том числе политическая.

29 октября Верховная Рада поддержала отставку Костина. За такое решение проголосовали 255 депутатов. Накануне голосования Костин отчитался с трибуны парламента о своей работе. В основном в своем выступлении он сделал акцент на достижениях его ведомства, а тему коррупции не поднял.

А 31 октября Зеленский подписал указ об увольнении Костина с поста генпрокурора Украины.