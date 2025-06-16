Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении главы Налоговой службы Руслана Кравченко генеральным прокурором.

Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук в своем Фейсбуке.

"Согласно пункту 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины, в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора", - сказано в публикации Стефанчука.

По словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, завтра, 17 июня, эту кандидатуру рассмотрят на заседании правящей партии. Голосование за кандидатуру должно будет пройти на одном из ближайших заседаний парламента.

Напомним, 22 октября Костин подал заявление об уходе из-за скандала с оформлением инвалидности прокурорами. Незадолго до этого Зеленский, комментируя массовое оформление прокурорами инвалидности, заявил о политической ответственности генпрокурора.

Тогда же, в конце октября, Костина официально уволили с должности генпрокурора. С тех пор нет постоянного главы ведомства.

В апреле Зеленский назначил Костина послом в Нидерландах.