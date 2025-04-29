Кабинет министров назначил трех новых заместителей министра обороны. Об этом сообщает глава ведомства Рустем Умеров.

Первым заместителем вместо уволенного Ивана Гаврилюка станет Сергей Боев, который ранее был просто заместителем по вопросам международного взаимодействия и партнерств.

Александр Козенко стал заместителем по вопросам развития способностей авиации.

А заместителем по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов, который ранее возглавлял Главное управление логистики Генштаба.

Кандидатуру последнего критикует нардеп Марьяна Безуглая.

"Именно он отвечал за безопасность арсеналов и военных складов, когда те взрывались. Во время полномасштабной войны формировал потребность ВСУ в Генштабе: все эти нереалистичные 100 500 танков для наступления, "дроны нам не нужны", "зачем РЭБ" и другие шедевры - все это подписано генералом Шевцовым. Известен любовью к схемам, фирмам-прокладкам и другим "традиционным" инструментам. Если задуматься, каким должен быть идеальный высокопоставленный российский агент влияния и саботажа, - Шевцова пришлось бы придумать", - пишет Безуглая.

Ранее уволенный первый заместитель Гаврилюк говорил, что уходит в отставку по собственному желанию, но та же Безуглая заявила, что Гаврилюка "выдавливают" из министерства из-за скандалов с закупками.

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