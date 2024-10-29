Сегодня Верховная Рада отправила в отставку генерального прокурора Андрея Костина. По информации источников "Страны", обязанности генпрокурора, скорее всего, будет исполнять первый заместитель Костина Алексей Хоменко.

"Предполагается, что он будет исполнять обязанности до середины ноября", — сказал источник.

Он добавил, что еще на прошлой неделе рассматривался другой кандидат — глава Киевской областной военной администрации прокурор Руслан Кравченко.

"Он ранее баллотировался на должность главы НАБУ, однако тогда не прошел. Во время этой кампании он привлек внимание иностранных партнеров. Но на данный момент решили назначить исполняющим обязанности именно Хоменко. Возможно, ситуацию еще переиграют", - сообщили источники.

О том, что Костина планируют уволить и назначить послом в Нидерланды, активно заговорили в начале октября. А вообще слухи о подготовке отставки ходили с середины весны. Тогда мы писали, что ожидается увоьнение нескольких министров, а также генерального прокурора, о чем журналистам рассказывали действующие и бывшие народные депутаты.

22 октября Костин сообщил в своем телеграм-канале, что подал в отставку со своего поста.