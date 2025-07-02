Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила советника, а в недавнем прошлом спичрайтера Владимира Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента "победных речей без признания реального положения дел", целью которых является "прикрытие генералов".

Пост о Литвине нардеп опубликовала в своих соцсетях.

Безуглая назвала Литвина "закомплексованным парнем, которого травили в школе, на всех работах, но когда он дорвался до ушей первого лица государства, стал отыгрываться на людях с азартом подростка, чья психика до сих пор хранит следы того буллинга".

Безуглой даже кажется, что Литвин уже "оттеснил" Андрея Ермака "от ушей" Зеленского.

Также она утверждает, что Литвин ведет "дезинформационные кампании" против министра здравоохранения Виктора Ляшко с целью его отставки.

Литвин, который писал практически все речи Зеленского, осенью прошлого года стал его советником по коммуникациям.

На днях Безуглая обвинила украинское командование после крушения очередного истребителя F-16.

Также она писала, что погибшего при обстреле молодого мужчину настигла карма, потому что посчитала его уклонистом.