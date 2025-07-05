Ресурс зенитных установок типа немецкой "Гепард" и других в Киеве практически исчерпан. Ремонты производятся преимущественно за счет самих экипажей.

Об этом написала в своих соцсетях народный депутат Марьяна Безуглая.

"Поломки могут быть несложными, но в рамках действующей системы нет простого цикла сопровождения, до сих пор не разработанного Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ. Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Зачастую просят у волонтеров транспорт, когда это мог бы легко обеспечить и город", – отметила Безуглая.

Также она сообщила, что программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется в сером режиме.

"Полковники Генштаба, привыкшие пилить деньги на проведении опытно-конструкторских работ (ОКР) десятилетиями, блокируют любые инициативы извне, даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях", – объяснила причины такого положения нардеп.

Безуглая постоянно критикует руководство ВСУ. Так. на днях она обвинила украинское командование в убийстве пилота разбившегося в конце июня истребителя F-16.

А в начале лета она упрекнула командование в плохой подготовке Сумской области к наступлению россиян.