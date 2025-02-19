У Украины заканчиваются ракеты для американских зенитных ракетных комплексов ПВО Patriot.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Банковой.

По словам главы государства, командующий украинскими войсками сообщил ему, что под одним из городов нет необходимых ракет для этой системы.

"Когда 5 утра и командующий мне звонит по телефону и говорит: "Под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot". Он говорит: "Сейчас есть восемь ракет на приближение, но у нас нет ракет", - рассказал президент.

Также Зеленский прокомментировал критику со стороны президента США Дональда Трампа и заявил, что не хочет потерять поддержку Вашингтона. Вдобавок он подчеркнул, что многие республиканцы и демократы в США продолжают поддерживать Украину в рамках двухпартийной системы.

Напомним, что США при Трампе не утверждали новой военной помощи Украине. Продолжаются поставки, утвержденные во время правления предыдущего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

Сегодня во время брифинга Трамп говорил, что Украина должна объяснить и выяснить, куда подевались деньги США, либо вернуть их.

Между тем в ВСУ ощущается дефицит не только боеприпасов, но и людей. Как пишут СМИ, из-за него у украинской армии больше нет тактики, кроме как затыкать дыры.