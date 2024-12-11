Европе нужно для перевооружения полтриллиона евро в течение ближайшие 10 лет, но где их взять, непонятно.

Об этом пишет газета Le Monde.

Сумму озвучил новый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс.

"В течение 10 лет необходимо 500 миллиардов евро, чтобы подготовить Европу к самым крайним вариантам развития событий, которые сегодня вполне вероятны - например, к российской агрессии. Пятьсот миллиардов евро - это очень много", - пишет издание.

"Нам нужно серьезно подумать о нашем вооружении. И нам нужен большой взрыв в финансировании", - сказал Кубилюс.

Однако издание отмечает, что найти эти деньги будет крайне затруднительно в виду нарастающих финансовых проблем ЕС.

"Тратить больше? Но в казне пусто! Эта тема доминировала на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 и 4 декабря", - описывает настрой руководства стран ЕС издание.

В частности, изучается идея создания специального фонда, в котором могли бы участвовать дружественные страны, не входящие в ЕС. Также возможно частное финансирование.

Глава МИД Польши Сикорский озвучил три возможные источника финансирования: национальные бюджеты, замороженные российские активы и европейский кредит. Однако консенсуса нет по всем трем идеям.

Положение для Европы осложняет победа Трампа, который требует от европейцев тратить от 2% ВВП на оборону и обещает сократить участие США.

"Вопрос финансирования резкого увеличения оборонных усилий выходит за рамки поддержки Украины. Он касается того, как Европа может - или не может - обеспечить собственную безопасность в абсолютно нестабильном мире без автоматической гарантии защиты со стороны Соединенных Штатов. Речь также идет о ее участии в любом соглашении между США, Россией и Украиной, которое неизбежно будет иметь последствия для безопасности континента. Если европейцы хотят видеть себя за столом переговоров о прекращении огня в Украине, они должны что-то принести за этот стол. Трамп не пригласит их спонтанно, а Путин не хочет их там видеть", - комментирует Le Monde.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что РФ производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год.

Между тем американские издания написали, что ЕС не может обеспечить ВСУ оружием, и потому намерен финансировать его производство в Украине.