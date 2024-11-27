Европу ожидает самая холодная зима с момента вторжения России в Украину, что приведет к росту цен на энергоносители.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В целом температура будет выше сезонной нормы, однако похолодание все равно усилит давление на уже и так высокие цены на газ и свет. Это может совпасть с остановкой поставок газа через Украину с 1 января.

В этом месяце Европа быстрее обычного тратила газ из хранилищ, что вызывает опасения по поводу окончания зимы и сезона пополнения запасов следующим летом.

Напомним, в Bloomberg писали, что быстрое истощение запасов газа в хранилищах и надвигающиеся перебои с поставками из РФ создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе. Также Европа уже готовится к возможному прекращению поставок российского газа через Украину, когда срок действия транзитного соглашения истечет в конце года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в сентябре закупил российского трубопроводного газа на максимальные за полтора года 840 миллионов евро. Лидерами по закупкам стали Италия и Венгрия.