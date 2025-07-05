Лётчиков-добровольцев, которых отправят сбивать "Шахеды", могут сбить наземные огневые группы ПВО – перепутав их самолёты с "Шахедами".

Об этом предупредил эксперт по беспилотным системам и связи Сергей Бескрестнов (Флэш) в своём телеграм-канале.

Так он прокомментировал идею властей использовать добровольцев на легкомоторных самолётах, которые будут помогать армейским подразделениям отражать воздушные атаки РФ.

"Во время ночной борьбы между мобильными огневыми группами и спортивными самолётами против "Шахедов" однозначно победит ПВО, которая… собьёт и тех, и других. Вот увидите. Надеюсь, их (летчиков - Ред.) хотя бы днём будут привлекать", – написал Бескрестнов.

Напомним, недавно, отбивая ночную атаку РФ, погиб пилот истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ.

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