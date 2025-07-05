В Украине систему ПВО усилят добровольческие формирования территориальных общин (ДФТО), которых посадят на гражданские самолеты, чтобы сбивать "Шахеды".

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления государственной авиации Сергей Якубенко.

По его словам, в формированиях могут участвовать гражданские лица, снятые с воинского учета.

Однако предпочтение все же будут отдавать военнослужащим запаса, которые умеют пилотировать самолет. При этом все члены ДФТО будут получать боевое вознаграждение как участники боевых действий.

Отмечается, что подготовкой экипажей самолетов займутся Воздушные силы.

Для выполнения задач задействуют гражданские самолеты, которые будут зарегистрированы во временном реестре экспериментальных воздушных судов и переоборудованы для выполнения боевых задач.

Также группы ДФТО дополнят мобильные огневые группы, истребители и вертолеты. Их будут привлекать в пределах не только региона базирования, но и по всей стране.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил Владимиру Зеленскому, что хочет помочь Украине с ПВО и проверит, какие поставки вооружений были отложены.

О том, что США заморозили поставки Украине критически важных боеприпасов, в том числе снарядов для ПВО, мы писали в отдельном материале.