Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом условился о переговорах по усилению противовоздушной обороны страны.

Информация была озвучена в вечернем обращении верховного главнокомандующего.

"Договорились о встрече команд, чтобы увеличить силу ПВО. Детально говорили о совместном производстве. Это и нам нужно, и США", – сказал президент.

Ранее Зеленский сообщил, что Европа не может заменить военную помощь США.

Война в Украине продолжается 1227-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ снова продвинулась в селе Каменском под Запорожьем. Неприятель нанёс дроновый удар по областному ТЦК Полтавщины. Зеленский прокомментировал остановку американской военной помощи – по сути подтвердил факт этого. Вечером состоялся очередной разговор Путина с Трампом, который продолжался около часа.

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