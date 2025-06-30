Украина разработала средства для перехвата российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Фёдоров в интервью СМИ.

"В течение трёх месяцев мы с вами почувствуем – сработало или не сработало", – добавил Федоров.

Напомним, о разработке перехватчиков дронов в Украине сообщалось уже неоднократно.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев хочет вырваться вперёд в войне дронов при содействии Европы.

Война в Украине продолжается 1223-й день. Последние новости с ключевыми событиями 30 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские СМИ писали, что войска РФ приблизились к Сумам на расстояние досягаемости ствольной артиллерии. В частности, неприятель нанёс артиллерийский удар по селу Песчаное, которое находится менее чем в километре от черты города. В Силах обороны юга Украины сообщили, что на запорожском направлении противник пытается развернуть плацдарм в районе Каменского.

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