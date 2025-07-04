Более тысячи "шахедов" будут участвовать в российских атаках на Украину в перспективе.

Об этом заявил глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) в своём телеграм-канале.

"Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но всюду доступного "шахеда", все варианты усовершенствования которого мы оперативно не предусмотрим. Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой следует включить соображалку. Немедленно и всем, кто в теме", – пишет Мадьяр.

Ранее в The Economist писали, что армия РФ сможет запускать тысячу дронов одновременно.

Напомним, волонтёр ВСУ Мария Берлинская писала, что тысячи ударных дронов будут охотиться за людьми во всех городах Украины.

Война в Украине продолжается 1227-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ снова продвинулась в селе Каменском под Запорожьем. Неприятель нанёс дроновый удар по областному ТЦК Полтавщины. Зеленский прокомментировал остановку американской военной помощи – по сути подтвердил факт этого. Вечером состоялся очередной разговор Путина с Трампом, который продолжался около часа.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.