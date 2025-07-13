Россия готовит "мега-наступление". Российские войска будут усилены контингентом из 30 тысяч северокорейских солдат.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, "российский Генштаб представил главе Кремля Владимиру Путину план наступления во второй половине лета 2025 года".

При этом оговаривается, что все это - информация из российских телеграм-каналов, критикующих Кремль и поддерживающих "рассерженных патриотов" Игоря Гиркина-Стрелкова.

В то же время "Центр по борьбе с дезинформацией" СНБО назвал материал "бессмысленным" и считает, что российское наступление идет уже давно.

"У россиян наступательные действия, в целом, не прекращались ещё с прошлого года. Они стабильно пытаются давить, и никаких "новых наступлений" как таковых нет - есть переброска резервов, смена тактики, попытки заходить штурмовыми группами на приграничье, навязывать бои, бросать подкрепления на Восток и так далее", - заявил глава ЦПД Андрей Коваленко.

О том, что наступление РФ идет с конца 2023 года, и в целом о наступательной тактике россиян мы писали в отдельном материале.

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Накануне российские войска захватили два села. Одно из них Зирка - на границе с Днепропетровской областью, а также Белогоровка в Луганской. Также РФ удалось продвинуться в районе Комара на юго-западе Донецкой области. Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что в конце июля ВСУ получат первые дальнобойные системы вооружения, произведенные за счет Германии.

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