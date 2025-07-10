Украина планирует в следующем году первой в Европе запустить мобильный интернет Starlink.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление "Киевстара".

Уже начались первые испытания в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года с коммерческой широкополосной группировкой Space X.

"Первая фаза - это обмен сообщениями через OTT (over-the-top) сервисы… то есть через WhatsApp, Signal и другие платформы… она будет внедрена к концу этого года. А, вероятно, в начале 2026 года, скажем так, для надёжности - во втором квартале 2026 года - мы сможем предложить мобильный спутниковый широкополосный интернет… и голосовую связь", - заявил гендиректор компании Александр Комаров.

Ранее американский эксперт по космической безопасности Виктория Самсон сообщила, что в РФ работают над оружием, которое может быть использовано для выведения из строя спутников системы связи Starlink.

Напомним, сотрудники Белого дома заявили, что спутниковый интернет Starlink представляет угрозу для национальной безопасности США.