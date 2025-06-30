Парламент Ирана проголосовал за официальный запрет использования Starlink от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает Isna.

За использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение "с намерением противостоять системе" любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию, включая оборудование Starlink, будет светить штраф, удары плетью или даже тюремное заключение до двух лет, отмечает DPA.

Ранее жители Ирана часто покупали Starlink на черном рынке за большие для страны деньги (около 2 тыс. долларов), чтобы обойти государственную цензуру.

При этом во время недавней войны с Израилем правительство Ирана ввело "почти полное отключение интернета по всей стране".

Военные паблики писали, что израильские агенты наводят удары по иранским объектам через Starlink.

Напомним, в Белом доме заявили, что спутниковый интернет Starlink представляет угрозу для национальной безопасности США.

Ранее СМИ писали, что в РФ работают над оружием, которое может быть использовано в "полномасштабной Первой космической войне с Западом". В том числе и для выведения из строя спутников системы связи Starlink.