Американский миллиардер Илон Маск заявил, что интернет Starlink не доступен на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР), потому он не темнокожий.

Об этом он заявил в своей социальной сети Х.

Спутниковый интернет Starlink до сих пор недоступен в ЮАР, что вызвало вопросы среди местных пользователей.

Маск прокомментировал слова южноафриканского предпринимателя о том, что в ЮАР принято 140 законов, направленных против светлокожего населения.

"Starlink не позволено работать в Южной Африке, потому что я не черный", - написал миллиардер.

Стоит отметить, что в ЮАР действует система экономической трансформации, которая предусматривает поддержку бизнесов, принадлежащих представителям темнокожего населения. Компании, которые не соответствуют этим критериям, могут иметь трудности с получением лицензий.

Как известно, Маск является представителем богатой южноафриканской семьи. В его роду были и африканеры (белое меньшинство ЮАР).

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении ЮАР за "дискриминацию африканеров".

Также Трамп пригрозил перекрыть финансовую помощь ЮАР за изъятие земли у белокожих фермеров.