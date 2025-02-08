Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении ЮАР за "дискриминацию африканеров на расовой почве" и отказ поддержки Израиля.

Это следует из постановления, размещенного на сайте Белого дома.

"В шокирующем пренебрежении правами своих граждан ЮАР недавно приняла закон, позволяющий правительству Южной Африки конфисковать сельскохозяйственную собственность этнических меньшинств африканеров (представители белого меньшинства в Южной Африке - Ред.) без компенсации", - говорится в документе.

Также отмечается, что Южная Африка заняла агрессивную позицию по отношению к Соединенным Штатам и их союзникам, включая обвинение Израиля, а не ХАМАС, в геноциде в Международном суде и активизацию своих отношений с Ираном для разработки торговых, военных и ядерных соглашений.

В постановлении за подписью Трампа говорится, что Соединенные Штаты "не могут поддерживать правительство Южной Африки, совершающее нарушения прав в своей стране, или вести подрывную внешнюю политику в отношении США".

В качестве санкционных мер Соединенные Штаты:

не будут оказывать помощь или содействие Южной Африке;

будут содействовать переселению беженцев-африканеров в США и предоставлять им убежища.

Отметим, что ближайший соратник Трампа Илон Маск является представителем богатой южноафриканской семьи. В его роду были и африканеры.

Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса уже отверг обвинения Трампа. Он заявил, что принятый недавно закон, позволяющий изымать земли, "это не инструмент конфискации", а документ, "обеспечивающий общественный доступ к земле на равноправной и справедливой основе" (большая часть земли в ЮАР еще с колониальных времен и со времен апартеида принадлежит белому меньшинству).