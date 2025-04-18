Москва ведёт разработку вооружений, которые позволят поражать космичесские аппараты на околоземной орбите.

Об этом сообщает американский эксперт по космической безопасности Виктория Самсон, передаёт журнал Forbes.

Так, в РФ работают над оружием, которое может быть использовано в "полномасштабной Первой космической войне с Западом". В том числе и для выведения из строя спутников системы связи Starlink.

"Самсон, один из ведущих в мире экспертов по вопросам космической безопасности и вооружений в космосе, говорит, что министерство обороны России, возможно, рассматривает возможность оснащения противоспутниковых ракет "Нудоль" ядерными боеголовками. Однако она поспешила добавить, что доказательства пока не являются окончательными", – говорится в материале.

Ранее Пентагон США сообщил, что россияне, вероятно, запустили противокосмическое оружие, на околоземную орбиту.

Боевой околоземный аппарат был выведен Москвой на ту же орбиту, что и правительственный спутник США.

Также глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг предупредил,что Россия создаёт угрозу в космической сфере.