Министерство обороны Украины создало "Управление космической политики". Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко на форуме Space for Ukraine.

По ее словам, планируется запуск нового подразделения, которое займется развитием космического направления, включая создание космических войск.

Среди приоритетов - создание спутников для оборонных задач, системы раннего оповещения и контроля космоса. Минобороны намерено стать главным заказчиком украинских космических технологий.

"Без спутниковой связи невозможно управлять войсками, а без спутниковой разведки - понимать передвижения врага и эффективно обороняться", - сказала Черногоренко.

В настоящее время новая структура будет "заниматься выработкой нормативно-правовой базы, поиском самых актуальных космических технологий, а также станет единственной точкой входа для взаимодействия с внутренними и внешними стейкхолдерами в этой сфере".

Она также подчеркнула, что российская агрессия требует от Украины активного развития этого направления, в том числе для защиты граждан от ракетных ударов.

Война в Украине идет 1131-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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