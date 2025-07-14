Президент Украины Владимир Зеленский официально предложил на пост главы Минобороны действующего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Информация прозвучала в вечернем обращении верховного главнокомандующего.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля, безусловно, пригодится на посту министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас сосредоточены максимальные ресурсы страны, максимальные задачи и большая ответственность", – сказал президент.

Ранее Зеленский обсудил со Шмыгалем трансформацию исполнительной власти в Украине.

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Накануне военный обозреватель Deep State сообщил, что войска РФ захватили село Разино в Донецкой области, что на северо-востоке от Мирнограда. Также зафиксировано продвижение неприятеля возле посёлка Возрождения к югу от Покровска. Кроме того, противник продолжает наступательные действия возле Торецка и к северу от Купянска в Харьковской области.

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