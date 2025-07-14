Cпециальный посланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что обсудит в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским план главы Белого дома по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО.

Об этом Келлог написал в соцсети X.

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим историческое соглашение Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия в Украину. Финансируемое полностью союзниками, оно ускоряет поставки, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчёркивает его приверженность миру через силу", – заявил посланник Трампа.

Ранее Зеленский сообщил, что встретился с Келлогом и обсудил с ним путь к миру и закупки оружия.

Те же темы Зеленский и Келлог обсуждали в Риме на прошлой неделе.

Напомним, Трамп заявил, что оплачивать поставки оружия Украине через НАТО будут страны Европы. То есть американское оружие более не будет поставляться Украине бесплатно. Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе Мэтью Уитакер.

Также президент США сообщил, что к отправке в Европу готовятся сразу 17 систем ПВО Patriot. Часть из них передадут Украине.