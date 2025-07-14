Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби в начале июня написал секретную записку своему шефу Питу Хегсету, в которой предостерег, что запросы Украины на оружие могут истощить американские запасы.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в документе содержались данные о потребностях Украины и наличии вооружения у США для собственных нужд. Записка стала спусковым механизмом недавней заморозки поставок оружия Украине.

Колби выступает за переориентацию армии США на противодействие Китаю. По словам его соратника Уэсса Митчелла, Колби считает необходимым расставить приоритеты: "Давайте отдадим приоритет главной угрозе, даже если это означает, что нам придется пойти на компромисс в других регионах".

Митчелл также добавил, что такой подход продиктован не безразличием к другим конфликтам, а опасениями, что у США не хватит ресурсов для войны на три фронта: Европу, Ближний Восток и Китай.

Напомним, СМи писали, что решение о заморозке военной помощи для Украины со стороны США принял лично Хегсет, и оно стало неожиданностью для Государственного департамента, членов конгресса, украинских властей и европейских союзников.

Ранее сообщалось, что Колби убеждает Японию и Австралию дать обязательства касательно войны с Китаем за Тайвань.