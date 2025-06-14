Вашингтон вывел американские системы противовоздушной обороны из подконтрольных Киеву территорий для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

"Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. И мне задали вопрос: "Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: да, перебросили – мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру, потому что сегодня в обороне другой ландшафт и маленькие вражеские системы могут нести серьёзную угрозу. Мы максимально готовы. Война действительно меняется прямо у нас на глазах – техника, методы. Это пугает. Да, пугает. Но у нас на местах – правильные люди", – сказал Хегсет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекал США за отказ передавать Украине обещанные ракеты для борьбы с "Шахедами" и передачу их на Ближний Восток.

"Это было при предыдущей администрации, это был министр обороны Ллойд Джеймс Остин. Мы с ним определились с одним проектом. Мы рассчитывали на этот проект. 20 000 ракет для борьбы с "Шахедами". Это было недорого, но это была особенная технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 000 ракет", – сказал Зеленский.

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