Глава Пентагона назвал причину переброски систем борьбы с беспилотниками из Украины на Ближний Восток
Вашингтон вывел американские системы противовоздушной обороны из подконтрольных Киеву территорий для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.
"Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. И мне задали вопрос: "Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: да, перебросили – мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру, потому что сегодня в обороне другой ландшафт и маленькие вражеские системы могут нести серьёзную угрозу. Мы максимально готовы. Война действительно меняется прямо у нас на глазах – техника, методы. Это пугает. Да, пугает. Но у нас на местах – правильные люди", – сказал Хегсет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекал США за отказ передавать Украине обещанные ракеты для борьбы с "Шахедами" и передачу их на Ближний Восток.
"Это было при предыдущей администрации, это был министр обороны Ллойд Джеймс Остин. Мы с ним определились с одним проектом. Мы рассчитывали на этот проект. 20 000 ракет для борьбы с "Шахедами". Это было недорого, но это была особенная технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 000 ракет", – сказал Зеленский.
Также мы писали, что Зеленский разъяснил ситуацию с ЗРК Patriot для Украины от Израиля.