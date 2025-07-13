Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе "трансформацию исполнительной власти".

Об этом он заявил в своем вечернем обращении, где рассказал о встрече с премьером Шмыгалем.

"Сегодня обсудили с Денисом наши шаги – стратегические шаги – для трансформации исполнительной власти. Изменения будут. В частности, в сфере обороны, во всех проектах ради нашей устойчивости – государства и общества", – сказал президент.

Напомним, Зеленский подтвердил, что нынешний министр обороны Умеров – одна из кандидатур на должность посла в США.

Ранее "Страна" подробнее писала о возможных перестановках в Кабмине.

Война в Украине продолжается 1236-й день. Последние новости с ключевыми событиями 13 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне войска РФ захватили два села на юго-востоке Украины. Одно из них Зирка – на границе с Днепропетровской областью, второе – Белогоровка на Луганщине. Также неприятелю удалось продвинуться в районе посёлка Комар на юго-западе Донецкой области. Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что в конце июля ВСУ получат первые дальнобойные системы вооружения, произведенные за счёт Германии.

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