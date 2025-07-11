Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

Об этом сообщил "Суспильному" источник в Офисе президента.

Источник добавил, что в случае назначения Умерова в США вместо Оксаны Маркаровой следующим министром обороны может стать один из действующих правительственных чиновников. На его место рассматривают премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Ранее Зеленский назвал Умерова одним из рассматриваемых кандидатов на должность посла в США.

"Что касается нового посла: если я решу, что новым послом будет Умеров, это, естественно, повлияет на расклады в правительстве", – сказал Зеленский в Риме.

Напомним, газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что на следующей неделе ожидаются кадровые перестановки в украинском правительстве и замена посла Украины в США. По данным источников, Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу заменить посла Маркарову, которую республиканцы критикуют за близость к Демократической партии.