Семья главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова живет в США у побережья Атлантики в доме с бассейном, а также владеет картинной галереей.

Об этом заявила руководитель Центра по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк.

Она опубликовала фото особняка семьи министра во Флориде.

"Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут в Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых", - сообщила Каленюк.

Также она назвала среди активов Умерова художественную галерею, которая принадлежит семье министра.

"Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть, и вся семья там живёт. В то время как в Украине сотни тысяч семей не имеют где укрыться (от "Шахедов" - Ред.), у них нет дома во Флориде", - заявила Каленюк.

О недвижимости министра Каленюк упомянула в контексте критики Минобороны за провал борьбы с "Шахедами".

"Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей — ведь "Шахеды" над Флоридой, у побережья Атлантического океана, не летают", - добавила активистка.

О том, что семья министра живет в Соединенных Штатах, еще в 2023 году сообщили Минобороны. Как заявили в ведомстве, она выехала туда еще в 2016 году из-за угроз Умерову. При этом ведомство опровергало информацию, что у детей Умерова американское гражданство.

При этом Умерова говорил о том, что украинцев, проживающих за границей, мобилизуют в армию под угрозой санкций.