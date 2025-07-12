Супруга президента Украины Елена Зеленская сказала, что надеялась на поражение своего мужа на президентских выборах 2019 года.

Об этом жена президента Украины заявила в документальном фильме "История Зеленского".

По ее словам, она впервые говорит это в открытую.

"Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он все-таки не победит", - рассказала первая леди страны.

Напомним, жена президента Украины в подкасте издания Economist уже заявляла, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.

Кроме того, в конце февраля текущего года Елена Зеленская заявила, что ее супруг не планирует занимать пост президента всю жизнь. Она подчеркнула, что Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, когда у страны будут гарантии безопасности.

Ранее мы писали о том, что известный украинский политолог и историк Константин Бондаренко выпустил книгу о нынешнем президенте Украины. Она называется "Джокер. Настоящая биография Владимира Зеленского".

До него книгу о Зеленском "The Showman" написал британский журналист Саймон Шустер. Мы не раз приводили из нее выдержки.

В частности, в СМИ приводился рассказ Шустера о том, что в феврале 2022 года Владимир Зеленский не сообщил о вероятности российского вторжения даже своей супруге Елене.