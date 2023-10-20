Жена президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями американской компании Google, которые приехали в Киев, и озвучила им несколько пожеланий украинских властей.

Сообщение об этом появилось на сайте президента Украины.

В Киеве хотят, чтобы компания пошла на следующие шаги:

настроила Google Maps так, чтобы сервис для всех пользователей отображал Крым как территорию Украины (сейчас для пользователей из РФ полуостров показан как часть России, для европейцев – как спорная территория);

"дерусифицировала" результаты поисковых запросов в Google и рекомендациях YouTube;

отсоединила Украину от географической принадлежности к СНГ;

изменила автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик ориентируется на то, на каком языке его пользователь ищет контент и какие у него предпочтения). В том числе эта просьба касается тех украинцев, которые уехали за границу.

Ранее мы сообщали, что в Украине рассматривают вопрос регулирования телеграм-каналов.

Мы также рассказывали, что Google в 2023 году заплатил в бюджет Украины 5,7 миллионов долларов.