Google в 2023 году заплатил в бюджет Украины 5,7 млн долларов. Meta (Facebook/Instagram/WhatsApp) почти вдвое больше - 10,3 млн долларов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, эротический онлайн-сервис OnlyFans за тот же период заплатил в бюджет 620 тысяч долларов налогов. В прошлом году Украина получила от OnlyFans 305 тысяч долларов (9 миллионов гривен).

Сервис берет с пользователей плату за доступ к эксклюзивному (зачастую - эротическому) контенту авторов. Подписчик создателя контента может просматривать его публикации в обмен на ежемесячный членский взнос. Компания платит 80% сборов создателю контента, а 20% – идет платформе.

Как сообщалось, налоги платятся в рамках "закона о Google", который был принят в 2021 году. Он обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить в украинский госбюджет. К таким относятся Google, Facebook и Netflix.

Закон предусматривает, что нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, привлекут к налогообложению НДС. Также закон отменяет налог на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг.