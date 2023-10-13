Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой.

Об этом он сказал в эфире телеканала Рада.

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", - сказал Джонсон.

Также экс-премьер считает, что Россия не имеет отношения к войне в Израиле.

"Это Иран", – заявил Джонсон.

Ранее МОЗ Палестины сообщил о числе погибших после атаки Израиля в секторе Газа.

Число жертв атак Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537. Больницы Газы из-за блокады могут превратиться в морги.

После субботней вылазки ХАМАС Израиль полностью прекратил подачу электричества и воды и поставки топлива в сектор Газа, перекрыл его границы и начал наносить удары авиацией и артиллерией.

Известно, что живущих за границей израильтян призвали быть особо осмотрительными в пятницу.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Нетаньяху хочет втянуть США в войну с Ираном.

Также Блинкен сравнил атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября в США.