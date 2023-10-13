В эфире телеканала "Рада" бывший премьер Великобритании Борис Джонсон объявил, что остается русофилом
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой.
Об этом он сказал в эфире телеканала Рада.
"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", - сказал Джонсон.
Также экс-премьер считает, что Россия не имеет отношения к войне в Израиле.
"Это Иран", – заявил Джонсон.
Ранее МОЗ Палестины сообщил о числе погибших после атаки Израиля в секторе Газа.
Число жертв атак Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537. Больницы Газы из-за блокады могут превратиться в морги.
После субботней вылазки ХАМАС Израиль полностью прекратил подачу электричества и воды и поставки топлива в сектор Газа, перекрыл его границы и начал наносить удары авиацией и артиллерией.
Известно, что живущих за границей израильтян призвали быть особо осмотрительными в пятницу.
Ранее сообщалось, что премьер Израиля Нетаньяху хочет втянуть США в войну с Ираном.
Также Блинкен сравнил атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября в США.