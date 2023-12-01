Жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.

Об этом она заявила в подкасте издания Economist.

"Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", - сказала Зеленская, отвечая на вопрос о планах на будущее.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что война сделала невозможным проведение президентских выборов в Украине. Он сказал, что готов провести выборы, но большинство украинцев этого не хотят, считая их "опасными и бессмысленными".

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.