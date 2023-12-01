Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок
Жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок.
Об этом она заявила в подкасте издания Economist.
"Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", - сказала Зеленская, отвечая на вопрос о планах на будущее.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что война сделала невозможным проведение президентских выборов в Украине. Он сказал, что готов провести выборы, но большинство украинцев этого не хотят, считая их "опасными и бессмысленными".
Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.
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