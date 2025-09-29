Польша продолжает финансировать терминалы спутниковой связи Starlink для Украины.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, содержащий продолжение финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Во время войны эта разработка имеет критическое значение. Сейчас в Украине работают 50 тысяч терминалов Starlink. Более 29 тысяч передали наши польские партнеры", – написал Федоров.

Напомним, в конце августа польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша прекратит оплачивать интернет-связь от спутников Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Однако у Навроцкого опровергли слова Гавковского и сообщили, что Польша не будет отключать спутниковый интернет Starlink для Украины.

