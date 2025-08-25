Польша прекратит оплачивать интернет-связь от спутников Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Об этом сообщил в Х польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

"Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет в Украине, потому что де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Я не могу представить лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от интернета", - сказано в публикации Гавковского.

Он не уточнил, до какого срока Варшава проплатила Starlink для Украины. Однако ранее министерство цифровизации Польши сообщало, что польские власти с 2022 по конец 2024 года потратили 83,5 миллион адолларов на закупку и оплату абонемента для 24,5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, предназначенных для Украины, а в 2025 году Варшава планирует направить на эти цели 20 миллионов долларов. Также в министерстве заявляли, что действие договора между Варшавой и Киевом о Starlink заканчивается 30 сентября.

Напомним, Навроцкий говорил, что утвердит продление закона о социальной помощи, когда из него уберут помощь для неработающих украинцев.

Недавно стало известно, что в сентябре 2022 года Илон Маск распорядился отключить Украине Starlink.